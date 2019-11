Agüero bude fotbalistům Manchesteru City chybět několik týdnů

"Má problém se šlachou v přední části stehna, takže několik zápasů vynechá. Podle mě se na derby nestačí uzdravit, to by se musel stát zázrak. Kolik týdnů ale bude mimo hru, to nevím," řekl Guardiola na tiskové konferenci před úterním soubojem Ligy mistrů proti Šachtaru Doněck.

Před derby s "Rudými ďábly" čekají "Citizens" ještě ligové duely s Newcastlem a Burnley.