Časem chceme být stejně dobří jako Liverpool, řekl Solskjaer

Kdepak být nejlepší na světě. Slavnému klubu z Old Trafford by stačila maličkost, kdyby byli jeho svěřenci alespoň tak dobří, jako je současný Liverpool. Fotbalový trenér Ole Gunnar Solskjaer přiznal, že po ročním působení na lavičce Manchesteru United doufal, že jeho svěřenci budou dále. Šestačtyřicetiletý Nor věří, že se "Rudí ďáblové" v příštím roce zlepší a že se časem vyrovnají aktuálnímu lídrovi Premier League Liverpoolu.