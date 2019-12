Tottenham s odvoláním neuspěl, Son Hung-min nesmí tři zápasy hrát

Tottenham marně protestoval proti červené kartě pro korejského útočníka Son Hung-mina, který tak bude muset vynechat tři zápasy anglické fotbalové ligy. Son Hung-min byl v nedělním utkání proti Chelsea po hodině hry vyloučen za to, že po odehrání míče lehce nakopl Antonia Rüdigera. Klub se proti trestu odvolal, ale anglická Fotbalová asociace ho potvrdila.

Korejský reprezentant tak nebude Tottenhamu k dispozici ve čtvrtečním duelu s Brightonem ani v následujících ligových zápasech s Norwichem a Southamptonem.

Trenéra Josého Mourinha vyloučení jeho svěřence rozlítilo. "V Premier League se to, co udělal Rüdiger, prostě nedělá. Měl vstát a hrát dál. Liga by se měla zaměřit na jeho reakci a ne na Sona," zlobil se portugalský kouč.

"Doufám, že Son nebude potrestán pětkrát. Nejdřív to byl faul na něj, pak červená karta, teď by nesměl hrát ještě tři zápasy. Snad budou stačit ty první dva tresty," řekl Mourinho k odvolání Tottenhamu, který s Chelsea v londýnském derby prohrál 0:2.

Son Hung-min dostal červenou kartu až po zásahu videorozhodčího. Korejský útočník byl letos vyloučen už potřetí, což se v anglické lize naposledy stalo Leemu Cattermoleovi v roce 2010.