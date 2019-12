Myslet si, že je hotovo, by bylo šílené, řekl kouč Liverpoolu

Liverpool na rozdíl od Leicesteru sehrál o utkání méně stejně jako oproti třetímu Manchesteru City. Na obhájce titulu mají "Reds" náskok 14 bodů. Kloppovo mužstvo je tak na nejlepší cestě k prvnímu ligovému triumfu od roku 1990. Kouč ale zůstává nohama na zemi.

"Je to jen hra s médii. Dokážete si představit, že bych na vaši otázku, jestli je hotovo, odpověděl, že ano? To by bylo naprosto šílené. Ptáte se mě na to už šest nebo sedm týdnů a jako normální člověk musím odpovědět, že o ničem není rozhodnuto," citovaly Kloppa klubové stránky.

Podle něj zbývá Liverpoolu k titulu ještě pořádný kus cesty. "Každý se mě ptá, jaký byl rok 2019. Byl fantastický, ale to není vůbec podstatné, protože se počítají sezony a ne kalendářní roky. Půlku máme za sebou. Zbývá nám odehrát 19 zápasů a pravděpodobně všechny z nich se budou podobat zápasu s Wolverhamptonem," uvedl dvaapadesátiletý rodák ze Stuttgartu.

"Utkáme se s týmy, které hrají o udržení, o Ligu mistrů a o Evropskou ligu. Dají do toho všechno a musíme být připravení. Koho zajímají body v prosinci? Vytvořili jsme si základ, od kterého se můžeme odrazit dál, to je vše," prohlásil někdejší kouč Mohuče a Dortmundu, jehož tým v lize neprohrál doma už 50 utkání za sebou.