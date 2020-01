Strádající Arsenal má další problém. Udrží hvězdu, která touží po Lize mistrů?

Bude to jeden z důležitých úkolů nového kouče Arsenalu Mikela Artety. Španělský trenér bude muset přesvědčit Pierra-Emericka Aubameyanga, že pod jeho vedením čeká klub návrat mezi ostrovní elitu. Zaznívají dokonce hlasy, že agenti měli sdělit vedení, že třicetiletý fotbalista pokračovat nechce. Gabonský reprezentant se zase nedávno nechal slyšet, že by si rád zahrál Ligu mistrů. Tam už ale pro utrápený Arsenal vede s největší pravděpodobností pouze jediná cesta, a to přes triumf v Evropské lize. Utrží soužící se klub další ránu v podobě odchodu současného kapitána?