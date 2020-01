Neskutečná trefa! Mladík rozhodl parádním gólem o výhře Liverpoolu

Výstavní trefa teprve osmnáctiletého mladíka Curtise Jonese rozhodla o vítězství Liverpoolu v poměru 1:0 nad fotbalisty Evertonu v rámci 3. kola FA Cupu. Herně vytížený celek Reds nastoupil na Anfield do pohárového Merseyside derby ve značně omlazené sestavě bez klíčových opor včetně Sadia Maného, Roberta Firmina, Mohameda Salaha nebo Virgila van Dijka.

Svěřenci Jürgena Kloppa proti v plné sestavě hrajícímu Evertonu nezaváhali. Diváci si na jedinou branku utkání museli počkat až do 71. minuty slavného městského derby. Stálo to ale za to, neboť gól z kopačky osmnáctiletého mladíka Jonese měl světové parametry.

U zrodu celé akce byl belgický fotbalista Divock Origi, který si s Jonesem narazil balón na hranici pokutového území. Origi v obležení dvou obránců vrátil míč na Jonese, který na jeden dotek zpracoval přihrávku a pak prakticky ze stoje vyslal na Pickfordovu branku přesnou a nechytatelnou střelu.

„Míč se dostal ke mně a já už pak měl v hlavě jedinou věc – střílet," nechal se slyšet anglický záložník, který v Premier League za Reds debutoval teprve v prosinci loňského roku. „Pro mě a ostatní kluky je tohle skvělé vítězství. Občas je frustrující, když si říkáte, že byste mohli jít do hry a místo toho pak sedíte na lavičce. Tentokrát jsme ale dokázali, že se každý den zlepšujeme a že se můžeme prosadit do základní sestavy," okomentoval své pocity Jones pro ostrovní média.

Jak vidno, Kloppův risk vsadit na mladíky z lavičky se německému stratégovi vyplatil. Svěřenci nového kouče na lavičce Evertonu Carla Ancelottiho hozené rukavice využít nedokázali. Čekáni Evertonu na vítězství na Anfieldu tak trvá i nadále, a to už od roku 1999.