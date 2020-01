Fantastická trefa! Silva otevřel skóre ostrovního derby parádním gólem

Hvězda Manchesteru City Bernardo Silva opařil Old Trafford. Portugalský fotbalista dalekonosnou dělovkou otevřel skóre prvního utkání semifinále EFL Cupu proti Manchesteru United. Svěřenci Pepa Guardioly nasázeli během poločasu do sítě trápících se domácích tři branky. V druhém dějství už dokázali fotbalisté United pouze korigovat výsledek na konečných 1:3. Britská média oslavují Silvův parádní gól, internet se naopak baví neschopnou obranou Rudých ďáblů.

Fotbalista Manchesteru City Bernardo Silva oslavuje gól do sítě Manchesteru United během prvního utkání semifinále EFL Cupu na Old Trafford.

Úřadující šampioni Premier League si do domácí odvety na Etihad Stadium odvážejí pohodlné vítězství 3:1. Že to v úterý nebude večer Rudých ďáblů začalo docházet publiku na Old Trafford hned v průběhu prvního poločasu, když za Citizens postupně skórovali Silva, Mahrez a vlastní branku si vsítil Andreas Pereira.

Hlavně první gól portugalského Silvy měl skutečně světové parametry. Pětadvacetiletý reprezentant se trefil ze vzdálenosti přesahující dvacet metrů. Levačkou dokonale obstřelil gólmana Davida de Geu a započal zmar svěřenců Ole Gunnara Solskjaera.

Ve 33. minutě zvyšoval na dvoubrankový rozdíl po parádní akci Mahrez a zkázu Rudých ďáblů uzavřel o šest minut později vlastní brankou Pereira. Fanoušci na sociálních sítích se škodolibě posmívají nemohoucnosti, kterou u třetí branky fotbalisté United předvedli.

Skloňováno je hlavně jméno stopera Phila Jonese, který se do sestavy United vrátil od listopadového utkání na Sheffieldu a který byl v minulosti kritizován za nepřesvědčivé výkony a kupící se chyby. Jones u třetího gólu City nemohl mít čistě svědomí. Kevin De Bruyne si s ním totiž doslova pohrál a fanoušci se na sociálních sítích baví tím, jak moc bylo očividné, že Jones proti kličkujícímu belgickému záložníkovi nemá nárok.

Po přestávce už domácí pouze korigovali skóre, když se v 70. minutě trefil Marcus Rashford. Odveta semifinále EFL Cupu je v programu na konci ledna.