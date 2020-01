Podle Hendersona ukázal Liverpool psychickou odolnost

"Věděli jsme, že to tady bude náročné. Wolverhampton je dobrý tým, který vás nutí makat. Měli jsme šance, abychom zápas rozhodli už dřív. O tom už mluvím pár týdnů, musíme se v tom zlepšit," řekl pro BT Sport Henderson.

Devětadvacetiletý kapitán Liverpoolu otevřel hlavou skóre v osmé minutě. Po změně stran vyrovnal Raúl Jiménez. "Reds" pomalu směřovali k teprve druhé bodové ztrátě v ligové sezoně, ale v 84. minutě rozhodl po Hendersonově přihrávce Roberto Firmino. "Znovu jsme předvedli psychickou odolnost. Nepřestali jsme dřít a šli si za vítězným gólem," uvedl Henderson.

Obrovský náskok před obhájcem titulu Manchesterem City nebere trenér Jürgen Klopp na vědomí. "Kdy na nás byl větší tlak? V této, nebo v minulé sezoně? Nepřemýšlím o tom, dokonce jsem se někoho musel zeptat, o kolik bodů vedeme, vážně. Kvůli nadcházejícímu počtu zápasů jsem na to zapomněl. Čekají nás tři utkání v sedmi dnech, to je dost," řekl na tiskové konferenci německý kouč.

Fotbalisté Liverpoolu se radují z gólu proti Wolverhamptonu.

Carl Recine, Reuters

Po utkání ho nejvíce trápilo Maného zranění. Nejlepší africký fotbalista za minulý rok musel vystřídat ve 33. minutě. "Je to svalové zranění, cítil něco v zadní části stehna. Zatím nevíme přesně, o co jde. Musíme počkat. Je to jediná věc, která mě dostává pod tlak," prohlásil Klopp.

Sedmadvacetiletého Senegalce nahradila prosincová posila ze Salcburku Japonec Takumi Minamino, jenž si v Premier League odbyl debut. "Trénuje s námi dva nebo tři týdny. Bylo to pro něj náročné. Na to, že to byla jeho premiéra v anglické lize, hrál mimořádně dobře. S mužstvem je naprosto sžitý," konstatoval Klopp.