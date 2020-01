Souček je připravený, aby Premier League zkusil, míní Čech o hráči, s nímž se cestou z Londýna míjel

Už si postupně zvyká na novou roli, i když hřiště mu pořád chybí. A to přesto, že se fotbalová utkání snaží kompenzovat hokejovými a účinkování v bráně londýnské Chelsea zákroky v kleci Guildfordu v nižší anglické soutěži. „Nejtěžší jsou pro mě dny, kdy se musím dívat na zápas z tribuny. Dvacet let jsem byl zvyklý během týdne pracovat a pak se aktivně podílet na výkonu mužstva,“ přiznával teď už půl roku poradce sportovního a technického úseku londýnských Blues Petr Čech, když se v Praze ujal role ambasadora automobilky VW při letním evropském šampionátu.

Ale ani jako čerstvý funkcionář si nemůžete stěžovat. Vždyť vaše výrazně omlazené mužstvo figuruje v tabulce Premier League na čtvrté příčce, takže stanovený cíl naplňuje.

To sice pravda je, protože chceme skončit na pozicích zaručujících start v příštím ročníku Ligy mistrů, ale situace kolem třetího a čtvrtého místa je a až do konce soutěžního ročníku bude hodně vyrovnaná. Důležitý bude každý zápas a každý bod.

Za panující situace je asi zbytečné mluvit o tom, že byste třeba jen koketovali s myšlenkou ohrozit nebo alespoň potrápit suverénní Liverpool?

Momentální forma Liverpoolu je neuvěřitelná, takže se skutečně soustřeďujeme na naše výkony a cíle.

Zvládáte to, což je rovněž obdivuhodné. I vzhledem k tomu, že v letním přestupovém období měla Chelsea zakázané jakékoli nákupy posil, takže nový trenér Frank Lampard si musel vystačit se zděděným kádrem a mladými hráči, které do něho zařadil.

Nebylo to jen tím, že žádné nové posily v létě nepřišly a jim se tudíž nabídlo víc prostoru. Důležité bylo, že na tento moment byli připravení a ukázali trenérovi, že na Premier Laague mají. Proto dostali šanci... Odehráli velkou porci zápasů, což jim určitě pomůže v dalším fotbalovém vývoji.

Jen s mladými hráči se ovšem Chelsea k výšinám neposune.

Máme v kádru i spoustu zkušených fotbalistů, takže tým má pořád velkou kvalitu. Trenér má v tomto směru volné ruce a záleží jen na něm, které hráče využije.

Přestupové období ale dává právě vám v nové roli příležitost se patřičně seberealizovat a přivést bývalému spoluhráči Lampardovi posily, které Chelsea pozvednou.

Hlavně ale záleží na něm a na jeho představách, které hráče v týmu chce. Teprve potom jde o to, zda se je podaří přivést či nikoli. Ale každopádně jde o zajímavou práci i pro mě, protože společně s koučem se snažím indikovat hráče, které by do mužstva chtěl a poté dochází na kroky vedoucí k případnému transferu.

Poučná zkušenost?

Jako hráč jsem do takovýchto věcí neviděl, takže si kompletuji obrázek, jak fotbal funguje z druhé strany. Zkušenosti jsou o to cennější, že Chelsea je jedním z největších klubů světa. Každopádně je pro mě obohacující působit na takové pozici v takovém klubu a učit se od lidí, kteří kolem mě pracují

Už jste narazil? Už vás v nové funkci něco vykolejilo nebo překvapilo?

Nezaskočilo mě nic a doufám, že k tomu ani nedojde.

Ani pozitivně?

To ano, což je vždy jen dobře. V mé funkci záleží hodně na vývoji sezony, protože práce se dostavuje ve vlnách. Třeba právě teď, kdy běží přestupové období, vypadá trochu jinak.

Třeba půjde i o cennou zkušenost, kterou v budoucnu uplatníte jako trenér. Nebo už jste snad na svůj záměr rezignoval?

Ve studiu trenérské licence pokračuji, ale momentálně se snažím odvádět nejlepší práci ve funkci, kterou mám. Za pár let třeba uvidím, zda se budu chtít trenérské profesi věnovat.

Hledal byste jako trenér inspiraci v současném Liverpoolu, jehož suverénní tažení letošní sezonou je neuvěřitelné? A co vůbec na výkony a bodové zisky lídra Premier League říkáte?

Není náhodou na prvním místě a s takovým náskokem k tomu, protože jeho momentální forma je neuvěřitelná. Vždy dokáže najít způsob, jak vyhrát zápas, i když má na kahánku. Právě to dělá největší rozdíl mezi Liverpoolem a jeho soupeři. Vyvaroval se jakéhokoli zakolísání, proto má takový náskok.

Do Prahy jste přiletěl právě v den, kdy naopak za La Manche zamířil na testy a námluvy s West Hamem momentálně nejlepší hráč české ligy Tomáš Souček. Má šanci se v Premier League prosadit?

Má za sebou vynikající období, kdy se mu dařilo v klubu i české reprezentaci, takže je určitě připravený, aby to zkusil.

Zkusil? Má podle vás šanci se v Premier League uchytit a etablovat?

Těžko k tomu něco říct. Jako funkcionáři jiného klubu mně to ani nepřísluší.

Hodně se mluví o budoucnosti dalšího českého hráče Adama Hložka oblékajícího sparťanský dres, který jste v minulosti nosil i vy. Registrujete ho jako funkcionář Chelsea?

Mám jiné priority, takže jsem ho neviděl v tolika zápasech a neměl ani moc času ho sledovat. Jeho potenciál je ale jasný. I v jeho případě je to stejné, jako u všech hráčů pohybujících se v Evropě i mimo Evropu. Špičkové kluby si je monitorují a vybírají ty s největším potenciálem, aby se v jejich týmech prosadili a byli jejich platnou součástí.