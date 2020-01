Dražší než Rosický! Slávista Souček odletěl do Anglie, podepíše West Hamu

Fotbalová Slavia přichází o největší hvězdu. Může se sice těšit na pořádný ranec peněz, ale minimálně na jaře se bude muset obejít bez svého nejlepšího hráče, záložníka Tomáše Součka. Ten v úterý ráno odletěl do Anglie, kde se dohodl na angažmá se slavným West Hamem. Kladivářům se upíše na hostování s tím, že ve smlouvě bude opce, která určí, jak to bude s dalším působením českého fotbalisty v klubu. Pokud se v létě změní hostování v přestup dostane podle informací Sport.cz Slavia od West Hamu částku, která překoná rekordních 504 milionů korun, jež před lety inkasovala Sparta od Dortmundu za Tomáše Rosického.

Slavia vede českou nejvyšší soutěž o parník, míří k dalšímu mistrovskému titulu. A tak, když do Edenu přiletěly během zimy nabídky z řady známých fotbalových adres, nechali se šéfové vršovického klubu slyšet, že nebudou Součkovi bránit ve štěstí a uvolní ho do zahraničí.

Ve hře bylo francouzské Monaco, či anglický Brighton. Z nabídek, které Souček dostal, měl pořádně zamotanou hlavu. Podle informací Sport.cz se hráč i sešel s manažerem Brightonu, ale nakonec si pro pokračování své kariéry vybral West Ham. Právě s tímhle londýnským klubem v úterý spojí svou další kariéru.

„Pokud by West Ham sestoupil z Premier League, vrátí se Souček do týmu Jindřicha Trpišovského. Když se Kladiváři udrží mezi elitou, poputují do Edenu místo Součka stovky milionů korun," uvedl pro Sport.cz zdroj, který je dobře informovaný o přestupových jednáních.

Klub uvolnil Tomase Soucka na testy, zdravotni prohlidku a jednani o smlouve do West Ham United FC. V pripade dokonceni dohody a naplneni cele smluvni spoluprace by se jednalo o rekordni transfer v ceske lize. A Tomas by si to zaslouzil! — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) January 27, 2020

Podle všeho by Souček rád do kontraktu dostal i pasáž, která by řešila situaci, kdy by neměl český záložník dostatečné herní vytížení. Víc než vysedávání na lavičce by se mu prý zamlouval návrat do Prahy. Takže by i v případě udržení West Hamu v Premier League musel fotbalista souhlasit s tím, že si angažmá v klubu prodlouží. Teď záleží na tom, jak se k přání hráče postaví zástupci Kladivářů.

Tímhle směrem ale Souček neuvažuje, těší se na Premier League a udělá všechno pro to, aby se v klubu prosadil. Šanci by dostat měl. A to nejen kvůli skvělým výkonům, kterými se prezentoval v posledních letech v dresu Slavie, ale třeba i díky zkušenostem, jež West Ham udělal s českými fotbalisty. V minulosti za tým hráli i Luděk Mikloško, Tomáš Řepka a Radoslav Kováč.

Tomáš Souček va s’engager dans les prochaines heures à West Ham pour 18M€. [@NicoSchira] pic.twitter.com/XBQI8RDHdf — PLFrance_ 🇫🇷 (@PLFrance_) January 27, 2020

Podle dostupných informací se mluví o tom, že za Součkovo hostování dostane Slavia sumu přes sto milionů korun. Za následný letní přestup by pak zamířila do kasy vršovického klubu suma o dost převyšující 400 milionů korun, což jen dokládá kvalitu výkonů, jaké čtyřiadvacetiletý slávista odváděl. "Když se všechno sečte a v létě přestup klapne, bude Tomáš Souček o pár milionů dražší než Rosický," potvrzuje zdroj Sport.cz.