Liverpool i s mladíky a českým gólmanem na lavičce vyřadil třetiligové Shrewsbury

Fotbalisté Liverpoolu i s mladíky postoupili do osmifinále Anglického poháru. V opakovaném zápase 4. kola doma porazili třetiligové Shrewsbury 1:0 a napravili úvodní remízu 2:2. Trenér "Reds" Jürgen Klopp už předem oznámil, že dodrží novou zimní přestávku a hráče A-týmu do zápasu nenasadí. Na stadionu Anfield tak hráli junioři pod vedením kouče výběru do 23 let Neila Critchleyho a na lavičce byl i český brankář Vítězslav Jaroš.