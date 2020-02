Budoucí hvězda? Nejmladší kapitán v historii Liverpoolu školil obranu Shrewsbury

Mladíci Liverpoolu vydřeli v úterý proti Shrewsbury postup do osmifinále Anglického poháru po vítězství 1:0. Zatímco družina Jürgena Kloppa si na dovolených užívala zasloužený odpočinek, liverpoolský výběr do 23 let vedl do odvetného utkání jako kapitán devatenáctiletý fotbalista Curtis Jones. A mládežnický reprezentant Anglie byl při chuti, proti obraně třetiligového soupeře předvedl několik drzých a pohledných akcí.