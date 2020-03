Kouč Arsenalu se cítil špatně, má pozitivní test. Tým je v izolaci. Kluby Premier League čeká zásadní jednání

Gunners uzavřeli tréninkové centrum a zaměstnanci klubu, kteří v poslední době byli v kontaktu s Artetou, jsou v izolaci.

„Je to pro mě zklamání, ale nechal jsem se testovat poté, co jsem se cítil špatně," uvedl Arteta s tím, že by byl rád zpět v práci, jak jen to půjde.

Izolace zasáhne významný počet lidí z klubu, kompletní A-tým nevyjímaje.

Premier League na pátek chystá „nouzové setkání klubů" s jediným tématem. Co dál se soutěží?

Odložení naplánovaných víkendových utkání je velmi pravděpodobné, byť před pár hodinami bylo rozhodnuto, že se bude pokračovat v plné parádě.

Arsenal měl v sobotu hrát v Brightonu. Odložen už byl jeho zápas s Manchesterem City jako „preventivní opatření" poté, co se hráči ocitli v blízkosti nakaženého Evangelose Marinakise, majitele Olympiakosu, s nímž vypadli v Evropské lize.

Osud fotbalových soutěží řeší v řadě dalších zemí. Hráče v minulých dnech nákaza už přímo zasáhla, a to v Itálii či Německu.

O nákaze mezi fotbalisty anglických klubů se zatím jen spekulovalo.

Obránce Manchesteru City Benjamin Mendy se preventivně nechal izolovat poté, co byl člen jeho rodiny přijat do nemocnice a vykazoval příznaky koronavirové nákazy.

Tři hráči z prvního týmu Leicesteru k tomu také přikročili, když sami pociťovali příznaky nemoci.