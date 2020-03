Liverpoolská noční můra! Slavný klub je krůček od titulu, vážně však hrozí, že se ho nedočká

Sotva rozdýchali první šok z vyřazení v Lize mistrů, už se na fotbalisty Liverpoolu žene další pohroma. Šéfové Premier League jsou podle listu The Sun pod stále rostoucím tlakem na zrušení zbytku sezony v Premier League, i když byla teprve v pátek soutěž kvůli šíření nákazy koronavirem přerušena na tři týdny. V příštím týdnu by se mělo konat krizové zasedání či telekonference zástupců všech klubů, kde by mohl padnout klíčový verdikt.

Už v tuto chvíli podle listu The Sun minimálně dva šéfové klubů chtějí, aby byla sezona předčasně ukončena a to bez vyhlášení mistra ligy. K titulu má přitom velmi blízko tým německého manažera Kloppa. Na Anfieldu se těší na první mistrovský titul od roku 1990, Reds vedou ligu o 25 bodů, jenže zdraví je na prvním místě, a tak je zcela možné, že titul zůstane opět jen nesplněným snem.

List připouští, že některé kluby jsou v případě zlepšení situace připraveny sezonu dohrát, ale v zákulisí se proslýchá, že roste počet týmů, jejichž zástupci míní, že možnost dohrát sezonu je spíše menší než větší. A začít by se mělo v srpnu od nuly.

Všemu nahrávají i potvrzené případy nákazy koronavirem Covid 19. Té čelí manažer Arsenalu Mikel Arteta, stejně jako fotbalista Chelsea Callum Hudson-Odoi. Zatím stále platí, že soutěž byla přerušena do 3. dubna. Výkonný ředitel Aston Villy Christian Purslow při dotazu na to, kdy sezona skončí odpověděl vyhýbavě. „Nemám tušení," prohlásil.

Kluby Premier League tak fungují v krizovém režimu. Někteří hráči jsou totiž také v izolaci. V neděli pak média zveřejnila zprávu, s níž přišel šéf Brightonu Paul Barber. "Prioritou pro nás všechny je, aby se sezona dohrála, ale v tuhle chvíli nikdo z nás netuší, jak to bude. Musíme být realističtí," řekl listu The Sun.

"Pokud bychom nemohli dohrát sezonu, musíme najít řešení, jak se s tou situací popasovat. Mohlo by to být tak, že by do Premier League postoupily dva týmy, v další sezoně by se soutěž hrála s 22 celky," prozradil Barber a je znát, že má obavy z toho, že se nejvyšší anglická soutěž nedohraje. "Pochopitelně by v další sezoně sestupovalo víc týmů, aby se vše vrátilo do normálu."

Pokud by se realizoval tento plán, do Premier League by se dostal Leeds a West Bromwich Albion. Nejvyšší anglická soutěž se už v minulosti s 22 účastníky hrála, naposledy však v roce 1995. "Je třeba hledat řešení, nedovedu si představit, že se současná sezona rozjede za dva týdny," dodal šéf Brightonu.