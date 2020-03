I Ronaldo hřešil. Bývalý spoluhráč práskl na hvězdu, jak si užívala

Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo je pro mnohé fanoušky symbolem. Jeho vypracovaná postava budí respekt, Portugalec se jí také na sociálních sítích rád pochlubí. Teď ale vyšlo najevo, že i hvězda Juventusu během kariéry ráda hřešila. Třeba v dobách působení v Manchesteru United. Médiím to prozradil tehdejší spoluhráč CR7, útočník Wayne Rooney.

Rooney, jenž momentálně působí v Derby County, zavzpomínal na společné působení s Ronaldem na Old Trafford. „Když jsem přestoupil do United, tak jsme s Cristianem jezdili na tréninky. Pamatuji si, jak jsme třeba v noci před zápasem zastavili u McDonald's, protože chtěl Big Mac," prohlásil do médií Rooney. Ronaldo byl v té době hubený a dělal všechno možné, aby přibral.

Ronaldo hrál za Manchester United od roku 2003 do roku 2009, Rooney od roku 2004 do roku 2017. Během společného působení vyhráli s Rudými ďábly třikrát anglickou Premier League, triumfovali i v Lize mistrů.