Provokace, vyhlásila hvězda válku fanouškům United?

Kdepak červený dres týmu z Old Trafford. Když Paul Pogba umístil na sociální sítě video s tím, jak trénuje doma, měl na sobě triko Juventusu. Za něj v minulosti hrál a během léta bylo v médiích hodně spekulací, že by mohl Starou dámu opět posílit, nebo by se také z Anglie mohl stěhovat do Realu Madrid. Francouz ale zůstal na Ostrovech, teď by však fanoušci United mohli brát jeho kousek jako provokaci.

„Nový tréninkový kemp se jmenuje Karanténa PP Arena, otevřeno 24 hodin a sedm dní v týdnu," napsal Pogba na sociálních sítích. „Bavte se a makejte doma," vyzval fanoušky poté, co si na videu dal několik sprintů a také pracoval s míčem.

Hned jim také vysvětlil, proč má na sobě dres Juventusu. „Vím, že to někdo bude považovat za drzost, ale mně jde jen o podporu nemocného kamaráda. To je vše, nic víc," uvedl Francouz. Na dálku tak podpořil Blaise Matuidiho, který se nedávno nakazil koronavirem Covid-19. „Podpořte i vy naše kamarády Blaise Matuidiho, Albina Ekdala i všechny další sportovce. Buďte silní a buďte v bezpečí," nabádal fanoušky fotbalista.

K Pogbovi se pak přidal zraněný spoluhráč Victor Lindelof. Švédský obránce projevil solidaritu a oblékl si pro změnu dres krajana Ekdala s číslem 6, který nosí v Sampdorii a byl také pozitivně testován na Covid-19.

Šestadvacetiletý Pogba podle anglických médií bude svou budoucnost řešit až po skočení sezony. Hodně záležet bude na tom, zda se Manchester United kvalifikuje do Ligy mistrů. Pak by mohl vzít za svou výzvu, že se může stát hlavní hvězdou klubu z Old Trafford. Jinak ale může z Ostrovů odejít.