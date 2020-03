Premier League čeká ve čtvrtek zásadní schůzka. Dohraje se liga bez diváků?

Šéfové Premier League svolali na čtvrtek krizovou videokonferenci, kde budou se zástupci jednotlivých klubů debatovat o osudu aktuálního ročníku. Obavy o anulování sezony prozatím odvrátilo rozhodnutí UEFA přesunout EURO na léto 2021. Jakým způsobem by se tedy mohla dohrát ostrovní soutěž?

Zatímco koncem minulého týdne se podle deníku Daily Mail uvažovalo o pokračování od 3. dubna, vzrůstající počet nakažených a vývoj pandemie tuto variantu zřejmě definitivně zavrhly, a i z klubů zaznívají hlasy, že je to zcela nereálné. Podstatné je, že ačkoliv to bude velice obtížné, bude potřeba, aby zástupci klubů v možném řešení nalezli shodu.

Podle deníku Sky Sport, který se odvolává na nejmenovaného činovníka, je však šance na dohrání ročníku někde kolem 25 % a mluví se o třech variantách, z nichž každá má několik velkých mínus.

Premier League planning to play all remaining games behind closed doors | @reluctantnicko @CharlieWyett https://t.co/4NGuizwNNT pic.twitter.com/LsdYphbd5U — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 18, 2020

Pokračovat za normálních podmínek se zdá v tuto chvíli nereálné. Anulovat ročník a rozehrát ho znovu, až to bude možné, by bylo noční můrou pro několik týmů v čele první i druhé ligy včetně Liverpoolu, nehledě na problém ohledně kvalifikace do evropských pohárů. Ukončení sezony v sobě zase nese hrozbu v podobě žalob kvůli neregulérnosti soutěže.

Podle deníku The Sun existuje ještě jedna varianta, která se v tuto chvíli může jevit jako nejrealističtější řešení. Podle Sunu se uvažuje o dohrání zbylých 92 utkání za zavřenými dveřmi. Hrálo by se na dvou nebo třech neutrálních místech, aby bylo možné zápasy organizovat s co nejmenším počtem osob. Duely by bylo možné fanouškům zprostředkovat alespoň pomocí televize.

Jak to celé dopadne? Jasněji by mělo být už v průběhu čtvrtka, až zástupci klubů zveřejní závěry z jednání.