Manažer Chelsea Čech pracuje doma a říká: Fotbal se nedá hrát bez hráčů ani bez diváků

Jak momentálně vypadá situace v Londýně?

Lidé jsou zatím velmi disciplinovaní a snaží se dodržovat pravidla nastavená vládou. Jakmile má někdo symptomy, zůstává doma v izolaci a neběhá k doktorům ani na testy. To se děje až v případě takového zhoršení stavu, při kterém musí být daný člověk hospitalizován. Hodně to pomáhá zdravotníkům v tom, aby měli čas, energii a místo pro ty, kteří to potřebují.

Chodí ve městě nějací lidé s rouškami, či jinými ochrannými pomůckami?

Roušky nejsou povinné.

Restaurace, bary, kina, procházky v parcích normálně fungují?

Podle doporučení do divadel, kin, restaurací a hospod nikdo nechodí a vyhýbá se zbytečnému shromažďování.

Překvapilo vás, že britská vláda zatím nepřistoupila k tak drastickým opatřením jako v jiných zemích? Například o uzavření škol rozhodla teprve ve středu.

Je to o dodržování pravidel a osobní odpovědnosti. Když má někdo symptomy, zůstane doma sedm až čtrnáct dní bez výjimky. Když se toto pravidlo dodržuje, tak není z mého pohledu potřeba všechno hned zakazovat. Teď nastala chvíle, kdy se vir rozšiřuje nejvíce, tak přišla další opatření. Já nemám důvod nevěřit odborníkům a vědcům, kteří vládě dávají podněty k postupu ohledně řešení této krizové situace. Až čas ukáže, kdo zvolil nejlepší rozhodnutí.

Jaký máte režim vy osobně? Snažíte se spíše zůstávat doma a nikam moc nechodit?

Podle nařízení všichni, co můžou pracovat z domova, pracují z domova. Já nejsem výjimka. Kancelář se dá jednoduše zařídit doma. Tým je momentálně v izolaci kvůli potvrzení koronaviru u jednoho z hráčů (reprezentační útočník Callum Hudson-Odoi – pozn. autora). Pak se uvidí, jaká budou pravidla a nařízení. Osobně pokud nikam nemusím, jsem doma, abych zbytečně nedával šanci viru se rozšířit.

Na vašem Instagramu bylo k vidění video z tréninku na bicí. Máte teď i více času na své koníčky?

Výhodou práce z domova je možnost si odpočinout od práce a udělat něco pro sebe, jakmile se objeví šance. Zažívám to poprvé a snažím se tohoto skloubení využít.

Co říkáte na rozhodnutí o odložení Eura o rok?

Připravit Euro 2020 v těchto podmínkách nebylo možné, takže rozhodnutí je jednoznačně správné. Zároveň dovolí jednotlivým ligám, aby se přes léto dohrály. Samozřejmě za předpokladu, že to umožní situace.

Jaké jsou reakce na odložení Eura v Británii?

Jedině pozitivní z výše popsaných důvodů.

Všude v Evropě jsou přerušené ligy, nehrají se poháry. Jsou už nějaké scénáře, jak dohrát především Premie League a Championship v Anglii?

Zatím nepadlo rozhodnutí o tom, jak se bude liga dohrávat. Všechno je zrušeno do konce dubna a pak se uvidí podle vládních nařízení, co bude možné dělat. Pokud však týmy nebudou moci trénovat, tak to bude komplikované samo o sobě.

Může mít odklad soutěží vliv i na letní přestupy?

Určitě ano. Těžko někdo vymění dres, když neví, jaká situace v dané zemi vůbec bude. Možná to nebude jen o fotbalovém rozhodnutí.

Je přerušení soutěží podle vás lepší řešení než zápasy bez diváků?

Fotbal se dá hrát pouze v případě, že jsou hráči k dispozici. Když máte půlku ligy v izolaci, tak to nejde ani bez diváků. Přerušit bylo jediné rozumné rozhodnutí, protože jinak by liga nebyla fér. Někteří by hráli a druzí to pak dohrávali podle možností. Fotbal se navíc hraje pro lidi, takže to bez diváků ani není ono.