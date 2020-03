Gündogan se povznesl nad klubovou rivalitu: Bylo by spravedlivé udělit titul Liverpoolu

Docela bizarní situace... Pět velkých anglických klubů včetně Liverpoolu se spolčilo a požadují, aby UEFA trvala na svém a Manchester City byl pro porušení pravidel finančního fair play a licenčních předpisů vyloučen z evropských pohárových soutěží, záložník Citizens Ilkay Gündogan by si navzdory tomu přál, aby byl mistrovský titul udělen Liverpoolu, i kdyby snad nebyla Premier League dohrána. „Jako sportovec musím říct, že by to bylo fér,“ nechal se slyšet devětadvacetiletý legionář ve vysílání německé televize ZDF.