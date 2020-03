Newcastle poslal na nucenou dovolenou většinu zaměstnanců

Newcastle tak napodobil druholigové kluby Birmingham City či Millwall, které poslaly na nucenou dovolenou většinu svých zaměstnanců s výjimkou hráčů A týmu a jeho trenérů.

Britský ministr financí Rishi Sunak minulý týden oznámil, že dočasně propuštění pracovníci budou od státu dostávat podporu odpovídající 80 procentům jejich průměrného měsíčního zisku z posledních tří let, maximálně pak 2500 liber měsíčně (přes 61 000 korun).

Majitel Newcastlu Mike Ashley byl minulý týden kritizován za to, že klub naúčtoval mnoha fanouškům permanentky na ročník 2020/21 navzdory tomu, že aktuální sezona Premier League je přerušená. Musel se také omlouvat za to, že coby vlastník sítě sportovních obchodů Sports Direct u vlády lobboval za to, aby jeho obchody zůstaly navzdory opatřením proti šíření koronaviru nadále otevřeny, neboť se prý i v jejich případě jedná o zajištění základních potřeb.