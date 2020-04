Se Součkem a Moyesem na kávě. Z bývalého slávisty jsou Kladiváři nadšení

Čtyři starty v Premier League zvládl po zimním přestupu do West Hamu United český fotbalový záložník Tomáš Souček. Pak jeho snahu přerušila epidemie koronaviru. Pětadvacetiletý rodák z Havlíčkova Brodu musí na další bitvu o místo mezi hvězdami nejsledovanější soutěže světa počkat. Bývalý reprezentant a v Anglii mimořádně uznávaný brankář Luděk Mikloško na základě osobní návštěvy předvídá bývalému hráči pražské Slavie dobrou budoucnost.

„Byl jsem v Anglii krátce před přerušením Premier League. Mimo jiné jsem se zastavil i v tréninkovém centru West Hamu. Více než hodinu jsem s Tomášem seděl u kávy a bavili jsme se o jeho pocitech a zážitcích z angažmá," vypravuje Mikloško, který v dresu Kladivářů prožil osm let, odchytal přes tři sta zápasů a stal se legendou klubu.

„Sedli jsme si i s realizačním týmem a trenérem Davidem Moyesem. Tomáš na všechny zapůsobil velice dobře. Jsou z něj nadšení a nadmíru spokojení. Měl smůlu, že se zranil. Ale všichni mu předvídají velmi dobrou budoucnost v anglickém fotbale," říká bývalý brankář, který aktuálně pracuje jako skaut pro společnost Sport Invest.

Tomáš Souček zval v únoru fanoušky West Hamu na domácí zápas proti Southamptonu.

whufc.com

Souček po lednovém přestupu zvládl čtyři zápasy. Naskočil do soubojů s Brightonem (3:3, 85 minut), Manchesterem City (0:2, 90 minut), Liverpoolem (2:3, 47 minut) a Arsenalem (0:1, 9 minut). Musel vynechat duel se Southamptonem kvůli svalovému zranění.

„Paradoxně, jakkoliv je aktuální situace související s epidemií koronaviru strašná, Tomášovi pomůže. Stihne se stoprocentně uzdravit. Já totiž věřím, že se anglická liga dohraje. Dost možná dojde na scénář s prázdnými tribunami. Pro hráče nepůjde o ideální stav, ale situace je prostě taková. Je třeba akceptovat určité mimořádné kroky, které si žádá výjimečná situace. Pro Premier League je však televize, respektive příjmy z televizních práv, naprosto klíčová. Proto si myslím, že po nezbytně dlouhé pauze bude pokračovat," přemítá Mikloško.

Legenda Kladivářů věří, že až se nejvyšší soutěž v Anglii rozjede, Souček bude patřit ve West Hamu k oporám. „Tomáš je skvěle připravený kondičně, což je pro anglický fotbal velice důležité," připomíná Mikloško nevyčerpatelnou studnici fyzických zásob mladého reprezentačního záložníka.

Bývalý internacionál, dnes skaut brankářů Sport Investu Luděk Mikloško.

Vlastimil Vacek, Právo

„Jeho výhodou je navíc i postava. Přesně taková do anglického fotbalu pasuje. Proto věřím, že Tomáš se v Anglii uchytí a bude nastupovat pravidelně. Může se stát velice platným hráčem West Hamu. Šlo by o skvělou zprávu pro český fotbal. Jeho úspěch by byl motivací i pro další české hráče," přemítá Mikloško.