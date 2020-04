Šéf UEFA: Liverpool by měl být mistrem i když se liga nedohraje

Předčasné ukončení belgické ligy zástupcům UEFA nevonělo. Pokud by podobná situace ale nastala v případě anglické Premier League a soutěž by se nedohrála, přichází předseda UEFA Aleksander Čeferin s radou - fotbalisté Liverpoolu by měli získat titul. Premier League byla kvůli pandemii koronaviru přerušena v polovině března a tým trenéra Jürgena Kloppa deset kol před koncem dělilo od prvního triumfu po 30 letech šest bodů.

Vedení ligy zatím o osudu soutěže nerozhodlo, chtělo by však sezonu dokončit v červnu a v červenci bez diváků. Ani to zatím není vůbec jisté, protože restart Premier League bude záležet na uvolnění vladních opatření kvůli pandemii, která si ve Velké Británii zatím vyžádala 52 tisíc nakažených a pět tisíc mrtvých.

Čeferin, který spolu s UEFA vyzval soutěže k maximální snaze přerušenou sezonu dokončit, je nicméně přesvědčený, že Liverpool by měl v každém případě být vyhlášen mistrem. "Nevidím žádný scénář, ve kterém by titul nezískal Liverpool," řekl v rozhovoru pro slovinský deník Ekipa24.

A to i v případě, že by byla Premier League ukončena a zbytek soutěže by se nedohrával jako například v Belgii. "Je jasné, že fanouškům by se nelíbilo, kdyby Liverpool oslavil titul na stadionu bez diváků, nebo by mu byl přidělen vedením ligy. Ale ať už to bude jakkoliv, tak myslím, že titul Liverpool dostane," dodal Čeferin.