Tvrdý úder koronaviru. Ceny hráčů i klubů jdou prudce dolů. Dotkne se to i Součka?

Ceny fotbalistů a tím i klubů půjdou v době pandemie koronaviru, ale i po ní prudce dolů. Tvrdí to renomovaný server Transfermarkt, který sleduje a v některých ohledech i určuje přestupové částky. Vyplynulo to z jeho ankety, do níž se zapojilo na 300 fotbalových odborníků jak z oblasti sportu, tak i ekonomiky a řízení klubů. A jejich odhady jsou velmi pesimistické.

Transfermarkt se zaměřil v tomto případě na nejbohatší soutěž planety, anglickou Premier League. Koronavirová pandemie podle odhadu Transfermarktu připraví kluby nejméně o 1,6 miliardy liber (asi 49,6 miliardy korun). Největší ztrátu utrpí Manchester City, cena jeho hráčů klesne o 224 milionů liber (téměř 7 miliard korun). Hodnota Citizens tak celkově spadne z 1,1 miliardy na 917 milionů liber. Liverpool ztrácí ze své hodnoty 205 milionů.

Transfermarkt rozdělil hráče za použití mnoha různých ukazatelů, jako je pozice v sestavě, góly, přihrávky, užitečnost pro tým, délka smlouvy a dalších, do dvou kategorií. Cena borců narozených v roce 1998 a mladších podle Transfermarktu klesne o 10 procent, cena hráčů narozených před rokem 1998 až o 20 procent.

Podle tohoto odhadu by hodnota nejdražšího borce v Premier League pětadvacetiletého Raheema Sterlinga, který obléká právě dres Citizens, klesla ze 115 milionů liber na 86 (v přepočtu o 889 milionů korun). Transfermarkt sleduje z tohoto pohledu i další přední ligové soutěže a podle nejčerstvějšího odhadu klesne celkově hodnota hráčů o 9 miliard liber.

Akciový trh s hráči je v krizi

„Ceny akciového trhu s hráči se téměř zhroutily. Příjmy prudce klesly všem. Mnoho klubů je ohroženo insolvencí a přestupové plány se i u těch bohatých zastavily kvůli mnoha nejistotám vyvolaným současnou situací. Je nesporné, že úbytek peněz bude mít výrazný vliv na samotné přestupy, nejen výši částek, a to v letním a zřejmě i zimním období," vysvětlil odhady Transfermarktu jeho německý zakladatel Matthias Seidel.

Český záložník Tomáš Souček.

Týká se to i Tomáše Součka, na něhož by měl West Ham uplatnit opci. Otázkou je, zda ji vůbec uplatní a nebude chtít se Slavií jednat o snížení domluvené přestupové částky. Ta by měla činit domluvených 408 milionů korun. Souček podle kategorizace Transfermarktu patří do kategorie nad 22 let, jeho cena by tedy mohla klesnout o dvacet procent.