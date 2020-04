Počet posil? Nula! Slavný Arsenal finančně krvácí a chystá se na těžké chvíle

Arsenal čeká na velkou trofej, do každé sezony jdou fanoušci s nadějí, že se dočkají velkých vítězství. Jenže ta nepřicházejí. A celosvětová pandemie koronaviru, která zastavila fotbal, jim teď nejspíš bere naděje na to, že až se začne hrát, nabije Arsenal kádr a bude drtit konkurenci. Svědčí o tom slova manažera Artety. „Nikdo z nás neví, jak se situace vyvine. Nemůžeme to moc ovlivnit, všechno se mění každý den. Musíme být připraveni na všechny možnosti, tedy i na tu, že nikoho nekoupíme," prozradil kouč pro Sky Sports.

Dobrou zprávou pro Kanonýry je to, že se osmatřicetiletý manažer vyléčil z nákazy koronavirem. Tvrdí, že je už zcela fit, stejně jako jeho manželka Lorena. I kvůli jeho onemocnění se zastavila celá Premier League a není jasné, zda a kdy se soutěž dohraje. Scénářů je ve hře opět několik. Kouč je na dálku v kontaktu s šéfy klubu. „Dlouhodobé plánování teď ale nemá cenu, je nemožné připravovat něco konkrétního, když nevíte, co bude," přiznal Arteta.

I v těžké chvíli si ale vzpomněl na svého kamaráda Pepa Guardiolu, manažera konkurenčního Manchesteru City. Tomu před pár dny zemřela na následky nákazy Covid-19 matka a on je z toho zdrcený. „Byl jsem s Pepem v kontaktu, slyšel jsem opravdu smutné věci. Znám jeho rodinu opravdu dobře a nezbývá než vyjádřit soustrast celé rodině v téhle těžké chvíli," poznamenal Arteta, který s Guardiolou čtyři roky spolupracoval v trenérském týmu.

„Než se to stalo, měl Pep o rodiče velké obavy. Věděl, že nemoc dopadá nejhůře na starší lidi a snažil se o to, aby rodiče byli v izolaci," popisoval kouč Arsenalu s tím, že dobře ví, jak moc je situace ve Španělsku vážná. „I když přijali řadu přísnějších opatření, situace je tam opravdu kritická."