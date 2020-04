Dobrá rada nad zlato. Chceš trofeje? Uteč z Arsenalu, slyší kanonýr Aubameyang

Aubameyang přišel do Arsenalu v roce 2018 z Dortmundu a s klubem nezískal žádnou trofej. To je jistě pro gabonského střelce velkým zklamáním. Smlouvu má sice až do roku 2021, jenže už teď slyší, že by měl z Emirates Stadium zmizet.

„Nechci říkat, že Arsenal nemá ambice, ale určitě je nemá tak vysoké, jaké některé jiné evropské kluby. Pokud by Pierre mohl získat smlouvu s ambicióznějším klubem, určitě by měl odejít," prohlásil prezident gabonské Fotbalové asociace Pierre Alain Mounguengui pro ESPN.

Je známé, že by o hráče nejspíš stály velkokluby - Manchester United, Real Madrid a PSG. Manažer Arsenalu Mikel Arteta trvá na tom, že Aubameyang může ukazovat svou extratřídu, i když zatím trofej nevyhrál. „Víme o tom, že je to jeden z nejlepších hráčů na světě. Za sebe mu radím, ať u nás pokračuje v práci a pozornost těch nejlepších klubů bude přitahovat i dál," nechal se slyšet Arteta, který se v pátek nechal slyšet, že není v tuhle chvíli jasné, zda a jak bude během letní přestávky Arsenal posilovat.

Klubová legenda Arsenalu Ian Wright kouči Kanonýrů oponuje a radí gabonskému střelci, aby sbalil kufry a pelášil ke konkurenci s tím, že si určitě zaslouží hrát v lepším klubu. „Dokážu si ho představit v lepším týmu, kde vyhraje Premier League a bude bojovat třeba o postup do finále Ligy mistrů. Myslím, že přesně tohle by si zasloužil," prohlásil Wright.

Aubameyang dal během této sezony dvacet branek, smlouvu má v klubu do roku 2021 a na dotazy o prodloužení smlouvy zatím reaguje jen úsměvem, zdá se tedy pravděpodobné, že z Arsenalu v nejbližší možné chvíli rád odejde.