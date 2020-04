Fotbalový klenot je na prodej! Padne přestupový rekord?

Že se bude šetřit, na to zapomeňte! Tohle může být nejdražší přestup fotbalové historie. Tottenham odtajnil, za jaký balík je k mání jeho největší hvězda Harry Kane. Zájemci budou muset vysázet hotový poklad. Londýnský klub neskrývá, že by se mu finance hodily při splácení stadionu. Z miliardového dluhu ukrojil klub sotva třetinu, zaplatit má ještě 637 milionů liber.

Když se Brazilec Neymar stěhoval z Barcelony do PSG, stanovil přestupový rekord. Ten by teď mohl být v ohrožení.

Neprodejný klenot? Možná to pro Tottenham dlouho platilo. Jenže teď šéf londýnského klubu Daniel Levy odkryl karty. Když zájemce zaplatí 200 milionů liber (asi 6,1 miliardy korun), může hvězdu Spurs mít. A podle britských médií si dělá zálusk na Kanea Manchester United, v létě by se mohl tedy obchod uskutečnit.

Kane se nedávno nechal slyšet, že by se v současné kritické situaci spojené s pandemií koronaviru neměla Premier League dohrávat. To šéfa Tottenhamu naštvalo, protože kluby potřebují příjmy a pokud se nedohraje, budou ztráty obrovské. Zklamaný byl Levy i kvůli tomu, že Kane prohlásil, že by mohl opustit Spurs, pokud nebude tým vyhrávat trofeje. I to by mohlo nahrávat přechodu na Old Trafford.

„Když vidím Harryho Kanea, vidím hodně podobný příběh, jako byl ten můj," tvrdí třeba Dimitar Berbatov, který rovněž z Tottenhamu odešel do United v roce 2008.

Šéfovi Tottenhamu nyní vyčítají angažování kouče Mourinha, které klub stojí hodně peněz. Pomoci by klubové kase mohlo zmíněných 200 milionů liber, což by překonalo přestupový světový rekord Neymara, když se stěhoval z Barcelony do PSG v roce 2017.