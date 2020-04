Místo v Premier League nikomu neslibuji, říká český fotbalový skaut o přestupech do zahraničí

Vítkovi, jehož přestup byl dotažen v minulém týdnu, je teprve šestnáct let. Jak dlouho jej Manchester United sledoval?

Dva roky! Zaujal skauty Manchesteru United na fotbalovém kempu, který shodou okolností pořádám. Pokaždé tam jsou trenéři z United. Od čtrnácti let ho sledovali v klubových a reprezentačních zápasech. Navrch dostávali moje reporty. Hodně Radkovi pomohli i Matěj Kovář a Ondra Mastný, kteří už v United jsou a panuje s nimi obrovská spokojenost. Nejen na hřišti. Klub si totiž hodně zakládá na tom, aby hráči vystupovali dobře i mimo trávník.

Vážně kluboví giganti vybírají hráče už ve čtrnácti letech?

Klidně už o dva roky dříve. Fotbal jde ohromně dopředu. Velká mužstva jako Chelsea, City, United či Arsenal sledují kluky dokonce ještě dříve. Spousta lidí si to ani nedokáže představit. Zahraniční kluby mají mnohdy přehled o žácích na českých trávnících větší než domácí kluby. Agenti velkých týmů mají zmapovanou celou Evropu. Jenom Manchester United má kolem padesáti skautů na plný úvazek. Jde o lidi rozprostřené po celé Evropě. Ještě k tomu mají třeba stovku dalších, kteří skautují jen v roli pomocníků.

Luděk Mikloško s Ondřejem Mastným, brankářem Manchesteru United.

archiv Luďka Mikloška

Bude poptávka po mladých hráčích v důsledku očekávaných ekonomických škrtů souvisejících s epidemií koronaviru ještě větší?

Všechny přední kluby mají vlastní akademie. Snaží se primárně posty doplňovat vlastními odchovanci. Ale pokud určitý post nemají obsazen dle svých představ, shání mimo vlastní teritorium. A tam se snaží mladíky podchytit co nejdříve, aby následně nemusely platit astronomické sumy. Lze očekávat posílení tohoto trendu.

Luděk Mikloško s Matějem Kovářem na Old Trafford.

archiv Luďka Mikloška

Představují odchody náctiletých hráčů do zahraničí lepší cestu k úspěchu na mezinárodní scéně než setrvání v tuzemsku?

Nebudu vykřikovat, že jsem zastáncem prodeje kluků v útlém věku. Každého hráče je třeba posuzovat individuálně, jejich možnosti a potenciál na prosazení v zahraničí se samozřejmě liší. Ve Sport Investu tomu věnujeme velkou pozornost. Nicméně když domácí trenéři mladým říkají, aby zůstali doma a nejprve se prosadili v naší lize, ať mi ukážou, který hráč ve dvaceti či jedenadvaceti letech odešel z Česka do velkého klubu v zahraničí. Výjimkou potvrzující pravidlo je Tomáš Souček. Ojedinělý případ. Ale jinak? Nemáme hráče, který by mohl odejít přímo do top klubu. V devětadevadesáti procentech případů vede cesta přes menší klub. Očekávat přestupy do top klubů je nesmyslné. Samozřejmě je zde otázka, jak se kluci následně na mezinárodní scéně prosadí. Pevně věřím, že současná generace, třeba trojice kluků v Manchesteru, k tomu má skvělé předpoklady

Narážíte při debatách na tuto otázku ve fotbalovém prostředí často?

Nikomu netvrdím, že hráči, kteří odejdou v šestnácti do Anglie, budou hrát Premier League. Ani klukům samotným nic takového neslibuji. Ale zároveň není nikde psáno, že u nás dostanou šanci a prosadí se do ligy. Když si projedu soupisky předních evropských soutěží, týmy mají na soupisce velký počet náctiletých kluků. Začleňují je do procesu prvního týmu. Dál jsou členy akademie, ale třikrát v týdnu trénují s nejlepšími, učí se a ukazují, zda v dospělém fotbale obstojí. Naproti tomu u nás často slyším, že mají dorostenci čas. Je jim osmnáct a ani netrénují s áčkem. Když pak dostanou šanci v přípravě, z nervozity toho moc nepředvedou a často se nad nimi zavře voda.

Bojí se české kluby riskovat?

V Česku chybí při práci s mladými trpělivost. Nejde o risk, ale o investici do budoucnosti. V zahraničí si tohle uvědomují a doma už se objevují výjimky. Ve větším množství Olomouc, ve Spartě Hložek. V sedmnácti je jedním z nejlepších letenských hráčů. Spartě z mého úhlu pomohlo, že Tomáš Rosický do klubu přinesl pohled a zkušenosti z Arsenalu, kde mladé posouvali mezi elitu ve velkém.

Umístit tři hráče do Manchesteru United je obdivuhodné. Když je vidíte v zápasech, cítíte zadostiučinění a hrdost?

Dělal jsem si legraci z manažerů United, že jsem jejich nejlepší skaut na gólmany. Nikomu, žádné jiné agentuře, se nepodařilo dodat klubu tři kluky z jedné země. Mám radost. Ne kvůli sobě, kvůli klukům. Znám poměry v Anglii. Vím, jak se tam pracuje. Nejde jen o fotbal, ale i životní stránku. Kluci se mohou vyvíjet v jedné z nejlepších akademií na světě, posouvat se po lidské stránce. Cesta do profi fotbalu je hodně dlouhá. Čeká je spousta dřiny, každý ji nevydrží. Je potřeba zůstat fit. Zdravotní výpadek třeba na půl roku představuje v tomhle věku velký problém. Ale mají velkou šanci a záleží jen na jejich přístupu. Přál bych každému klukovi, aby si mohl zkusit působení v takovém prostředí. Nám se může o anglických podmínkách jen zdát.

Luděk Mikloško a Ole Gunnar Solskjaer, nynější trenér Manchesteru United, když se oba potkali během hráčské kariéry.

archiv Luďka Mikloška

Nebudou si tři čeští gólmani v jednom klubu ve finále překážet?

Ne. Jsou v různých věkových kategoriích. Matěj Kovář velmi pravděpodobně půjde na hostování, Ondra Mastný zřejmě také. Když v United vidí, že kluci výkonnostně stačí na vyšší level, prostě je posunou. I proto Radek Vítek začne rovnou v osmnáctce. A bude záležet na jeho přístupu a pracovitosti.

Jak velká je pravděpodobnost, že se Radek Vítek časem prosadí do prvního mužstva Manchesteru United?

Je těžké tohle předvídat. Manchester nicméně dělá všechno, aby se kluci posouvali. Matěj Kovář byl rok v osmnáctce, pak postoupil do U23, kde chytá v devatenácti jako jednička. Na soupisce pro Evropskou ligu byl jako trojka. Dělají pro něj všechno. Chtějí, aby se rozvíjel. Třiadvacítka už mu je málo. Potřeboval by hrát dospělý fotbal. Klidně i v nižší soutěži. Narazí na třicetileté a pětatřicetileté borce, kteří fotbalem živí rodinu a nikomu nic neodpustí.

V Manchesteru United jsou tři brankáři, v Liverpoolu působí Vítězslav Jaroš. Další gólmany jste doporučil do Salcburku. Je to důkaz výjimečné české brankářské školy?

Talenti se u nás rodí pořád. Jen jim někdo musí pomoct, upozornit na ně kluby. Kluby si ve finále vybírají samy, ale my jim můžeme dát doporučení. Pokud budu mluvit za Sport Invest, jsme v tomhle ohledu úspěšní. Máme kontakty po celé Evropě a přímo v Anglii vlastní kancelář. Kluci nejsou po přestupu odříznutí. Mají k dispozici člověka, na něhož se mohou na denní bázi obrátit s čímkoliv, aby měli maximální servis pro úspěch.