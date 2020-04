Kluby se dohodly. Premier League dohrají, ale neví kdy

Koncem týdne se dvacet klubů anglické Premier League dohodlo, že soutěž dohrají. Stanoveno však nebylo datum, kdy se začne. Podle informací BBC by se k tréninkům mohly vrátit v polovině května, ale soutěž by s největší pravděpodobností začala až koncem června.

Tuto variantu prý akceptuje i vláda, ale s tím, že rozhodnutí, které ovšem nemusí být konečné, padne až začátkem května. Z nejvyšší soutěže zbývá odehrát 92 utkání, což je devět kol a dvě dohrávky. Samozřejmě vše bez diváků.

„Musíme být připraveni na všechno a co nejdříve. Společně proto pracujeme na několika scénářích," píše se ve společném prohlášení klubů a English Football League, která soutěž řídí. Pokud to situace umožní, tréninky by mohly začít 16. května. Samotná soutěž by pak restartovala někdy do 30. června, ale přesný termín zahájení kluby zatím neřešily, bude záležet na momentální situaci. Už před zahájením tréninků budou hráči testováni.

Podle vedení EFL a klubů by se soutěž dohrála do konce srpna. Postačí na to prý 40 dní, Premier League by se vším všudy měla skončit do 29. srpna, kdy předpokládá UEFA finále Ligy mistrů. Do oněch čtyřiceti dní se vejde i domácí pohár a baráž o postup. Po krátké pauze by pak začal nový ročník. „Všechny termíny jsou jen variantami, skutečnost ukáže až vývoj koronaviru, a ten je zatím negativní," uvádí dále prohlášení.

Zástupci klubů upozornili, že s termínem 30. 6. končí některým hráčům smlouvy, týká se to například záložníka Chelsea Williana nebo obránce Tottenhamu Vertonghena. Tento problém chce v průběhu května vyřešit FIFA, aby hráči, jimž skončí kontrakt, neodešli ještě před restartem. FIFA a UEFA předpokládají, že by smlouvy platily do konce soutěží. Některé kluby upozornily, že k 1. červenci mají podepsané smlouvy s novými dodavateli sportovního vybavení. Například Liverpool mění výrobce dresů z New Balance na Nike. Tuto záležitost si ale musejí vyřešit sami kluby.