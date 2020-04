Anglie v šoku. Vydělává miliony týdně, snížení platu však hvězda odmítla

Fotbalový Arsenal sice v pondělí zveřejnil, že přistoupil v době pandemie koronaviru ke snížení mezd hráčů a realizačního týmu a to o 12,5 procenta. Věc má ale háček. Podle listu The Sun si tři hvězdy postavily hlavu a škrty odmítají. Jednou z nich je Mesut Özil. Němec přitom v klubu bere 350 000 liber týdně (skoro jedenáct milionů korun) a nouzí by tak ani po snížení odměny netrpěl.