Smůla! Souček si u klokanů nezahraje

Fotbalová Anglie řeší, za jakých opatření by se mohla ještě dohrát přerušená Premier League, takže je logické, že se ruší jedno klubové turné za druhým.

Posledních devět ligových kol představuje prioritu, a proto není nepředstavitelné, aby se uskutečnily tradiční prázdninové cesty Manchesteru City, Arsenalu, Chelsea a další klubů do Asie či Severní Ameriky.

Součkův West Ham se plánoval v červenci cestu do Austrálie, kde měl být ozdobou premiérového ročníku turnaje šampionů v Queenslandu. Turnaje, který měla hostit tři australská města Brisbane, Townsville a Gold Coast, se měl zúčastnit i další anglický klub Crystal Palace a domácí celek Brisbane Roar, na jehož trenérské lavičce sedí liverpoolská ikona Robbie Fowler.

Všichni jsme se těšili

„Všichni jsme se do Austrálie těšili. Hráči, stejně jako já. Máme tam spoustu fanoušků, navíc turnaj v Queenslandu by byl určitě velice zajímavý a sledovaný. Současná situace však ovlivňuje celý svět, a proto je v tuto chvíli mnohem důležitější, aby byli všichni lidé v bezpečí," vzkázal k protinožcům Moyes.

„Doufám, že se turnaj uskuteční, až se život vrátí zase do normálu a my do Austrálie přiletíme."