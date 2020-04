Farmář Mourinho: Kouč Tottenhamu kvůli koronaviru pěstuje zeleninu a ovoce

Kouč fotbalistů Tottenhamu Hotspur José Mourinho se pustil do další dobročinnosti. Když už se nehraje Premier League, tak na zahradě tréninkového centra pomáhá s pěstováním zeleniny a ovoce pro týmovou restauraci. Ta je ale v době pandemie koronaviru zavřená. Kohouti tak přebytečné jídlo z farmy vozí do distribučního centra na jejich stadionu, odkud pak putuje do rukou lidem, kteří strádají kvůli finanční nouzi.