Fotbal bez diváků? Před fanoušky Premier League bude zásadní rozhodnutí

Je to otázka, která trápí mnoho fotbalových příznivců. Fotbal bez diváků na stadionech zkrátka nikdy nebude tak atraktivní jako s plnými tribunami. Otevřené brány sportovních svatostánků jsou ale kvůli pandemii koronaviru prozatím v nedohlednu. Pokud byste patřili k těm, kteří anglickou Premier League sledují na televizních stanicích Sky Sport a BT Sport, zoufat byste ale až tolik nemuseli.

Pomocí červeného tlačítka na televizním ovladači si totiž diváci ostrovní soutěže k přenosu budou moct jednoduše přidat simulovaný zvuk zaplněných tribun. A to není vše.

Sky Sports to give fans the option of listening to recorded CROWD NOISE when Premier League returns | @MattHughesDM https://t.co/dRuLqF1Uf3 — MailOnline Sport (@MailSport) April 28, 2020

Podle britského listu Daily Mail dokonce některé kluby uvažují nad variantou, že by umělé ruchy pouštěly z reproduktorů přímo na stadionech. Doufají, že to vyhecuje hráče k lepším výkonům. A pak je tu ještě jedno inovativní řešení, které by v budoucnu mohlo nalézt své uplatnění.

Jedna technologická společnost dokonce pracuje na systému, který by umožnil nahrávat reakce fanoušků přímo u televizních obrazovek. Ty by pak v reálném čase byly aplikovány přímo do vysílání a vytvářely by tak atmosféru autentického publika na dálku.