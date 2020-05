Kluby Premier League začnou v úterý s tréninkem po skupinách

Návrat k tréninku po malých skupinách je prvním krokem na cestě k obnovení sezony anglické ligy, která se kvůli pandemii koronaviru zastavila 13. března. Před přerušením se stihlo odehrát neúplných 29 kol z 38. Tabulku před obhájcem prvenství Manchesterem City vede s náskokem 25 bodů Liverpool, jemuž ve zbývající devíti zápasech stačí k prvnímu titulu po 30 letech uhrát šest bodů.

"Na první fázi se po konzultaci shodli hráči, trenéři, týmoví doktoři, nezávislí experti a vláda. Přísný lékařský protokol nejvyššího standardu zajistí, že se všichni vrátí k tréninku v tom nejbezpečnějším možném prostředí," uvedla Premier League v prohlášení.

Fotbalisté musejí dodržovat nařízení týkající se bezpečné vzdálenosti. Kontakt mezi nimi není povolený. Vedení ligy nyní zahájí debatu s hráči a dalšími zainteresovanými osobami o návratu k plnohodnotnému tréninku.

Záložník anglické fotbalové reprezentace a Tottenhamu Dele Alli.

David Klein, Reuters

Rozhodnutí o částečném návratu k tréninku uvítal kouč Newcastlu Steve Bruce. "Jsou to opravdu těžké časy, ale jsem si jistý, že se zahájením první fáze - a musím zdůraznit, že vypadá, co nejbezpečněji to jde - budou všichni potěšení, že vyvíjíme úsilí," řekl pro klubový web devětapadesátiletý Angličan.

"V první fázi může na jednom hřišti trénovat čtyři až pět lidí. Každý hráč má tak v podstatě čtvrtinu hřiště pro sebe, takže dodržování rozestupů není problém. Budeme trénovat najednou s osmi až deseti hráči na dvou hřištích," vysvětlil bývalý kapitán Manchesteru United.

"Fanoušky, hráče i realizační tým můžu ubezpečit, že bezpečnost je na maximální úrovni. Virus jen tak nezmizí, chvíli tu bude, ale se všemi nařízeními uděláme všechno, co půjde, abychom mohli vstát a znovu začít běhat," prohlásil někdejší kouč Birminghamu, Wiganu, Sunderlandu, Hullu či Aston Villy.

Pokud se bude situace kolem koronaviru vyvíjet v zemi podle plánu, elitní sportovní soutěže v Anglii se budou moci znovu rozběhnout bez diváků od 1. června. Minulý týden o tom rozhodla britská vláda.

Z velkých fotbalových soutěží v Evropě se zatím vrátila německá bundesliga, která se rozběhla o uplynulém víkendu. Naopak v Belgii, Francii, Nizozemsku a dnes i ve Skotsku sezona předčasně skončila.