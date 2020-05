Temný stín na slavném klubu: Byl nemocný a co udělal kouč? Do konce života ho budu nenávidět!

Byl to moment, který se silně zapsal do historie anglické Aston Villy. Když v roce 2012 onemocněl akutní leukémii bulharský záložník Stilijan Petrov, žili jeho těžkým osudem fanoušci i fotbalisté nejen na Ostrovech. Rodák z Montany svůj boj nakonec vyhrál, do prvního týmu se však nikdy nevrátil. A dlouholetá ikona klubu Gabriel Agbonlahor v tom má jasno. "Do konce života budu Di Mattea nenávidět," říká o tehdejším manažerovi anglický fotbalista.

Silný příběh se šťastným koncem se začal psát na jaře v roce 2012, kdy byla tehdy 32letému Petrovovi diagnostikována akutní leukemie. Bulharská ikona svůj boj vyhrála. Před sezonou 2016/17 Petrov dokonce absolvoval přípravu včetně přátelských zápasů a byl připraven na návrat. Tehdejší manažer týmu Roberto Di Matteo však odmítl s fotbalistou prodloužit kontrakt a místo toho mu nabídl místo v trenérském týmu.

"Do konce života ho za to budu nenávidět. Jakýkoliv jiný manažer, který má aspoň trochu srdce, by se takhle nemohl zachovat," pálí do Di Mattea Agbonlahor.

Gabriel Agbonlahor v dresu Aston Villy

Profimedia.cz

A pokračuje. "Nedal mu vůbec šanci. Jen si to představte. Uzdravíte se z tak hrozné nemoci, cítíte se skvěle, překonáte nepředstavitelné potíže a pak tohle. Každý den na sobě makal, dřel více než kdokoliv jiný," popisuje Petrovův pokus o návrat anglický útočník.

Di Matteo? Nestojí za můj čas

A svůj názor si nenechal pro sebe. "Šel jsem za ním (Di Matteem) a říkám: ´Co si myslíte, že děláte?´ Od té doby ho nenávidím. Kdybych ho dnes potkal, řekl bych mu, že je naprosto zbytečný s ním ztrácet čas," nešetří italského manažera Agbonlahor.

Petrov odehrál v dresu Aston Villy mezi roky 2005 až 2012 218 zápasů, ve své poslední sezoně před nemocí dokonce jako kapitán. V roce 2012 po diagnostikování nemoci oznámil ukončení kariéry, o čtyři roky později se však k fotbalu vrátil, nový kontrakt mu však nabídnout nebyl.

Roberto Di Matteo v době, kdy působil v Aston Ville

Profimedia.cz

"Ranilo mě to to strašně moc. Vůbec jsem nedostal příležitost ukázat, že na to stále mám," vzpomíná na těžké období nejlepší bulharský fotbalista roku 2003. Di Matteo mu následně nabídl pozici v trenérském týmu, tu však Petrov odmítl.

Ani Di Matteo v klubu dlouho nevydržel, po čtyřech měsících, kdy Aston Villa vyhrála jediný z dvanácti zápasů, byl odvolán. V současné době hraje Aston Villa nejvyšší soutěž Premier League, po 28 kolech je však na předposledním 19. místě.

Premier League se po pandemii rozběhne znovu 17. června.