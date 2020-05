Anglické kluby budou muset hrát zápasy jen s 15 zdravými hráči

Patnáct zdravých fotbalistů bude stačit k tomu, aby anglické týmy při restartu Premier League musely nastoupit k zápasům. Vyplývá to ze čtvrteční telekonference, na níž se kluby dohodly na znovuzahájení sezony 17. června.

Některé detaily z virtuální schůzky prozradila místopředsedkyně West Hamu United Karren Bradyová ve sloupku v sobotním deníku The Sun. "Vedli jsme dlouhou diskuzi o tom, kolik musíte mít zdravých hráčů, abyste mohli odehrát zbývající zápasy," uvedla Bradyová. Její klub, za který hraje český záložník Tomáš Souček, má před sebou ještě devět duelů.

"Samozřejmě nás zajímalo, co se stane s výsledky zápasů, když klub bude mít množství pozitivních testů na koronavirus nebo hráče v karanténě, a kvůli tomu prostě nebude moci postavit obvyklou či nejsilnější jedenáctku," uvedla Bradyová. "Je to tak, že pokud budete mít 15 zdravých hráčů včetně brankáře, bude to bráno tak, že máte odpovídající kádr k odehrání utkání."

Kluby budou mít další konferenční hovor opět ve čtvrtek a v něm budou řešit, co se stane, pokud nedají dohromady ani onu zdravou patnáctku. Týmy se také musí připravit na alternativu, že se v případě nové vlny pozitivních případů na koronavirus v Británii sezona nedohraje.

"Premier League navrhuje, aby o konečném pořadí rozhodl průměr bodů na zápas. A podle tohoto modelu by se i sestupovalo," uvedla Bradyová. Její West Ham je aktuálně dvě místa nad hranicí sestupu, ale jen díky lepšímu skóre. "Nám a ani některým dalším klubům se moc nelíbí myšlenka, že by se o setrvání v Premier League nerozhodlo na hřišti, ale nějakým výpočtem," dodala.

Od března zastavená sezona anglické ligy by podle nového scénáře měla skončit o víkendu 25. a 26. července, o více než dva měsíce později oproti původnímu programu. Od dubna počet úmrtí s koronavirem v Británii klesá, i tak v pátek vláda oznámila dalších 324 obětí covidu-19. Celkem v Británii s touto nemocí zemřelo 38 161 lidí.