Poplach v Itálii! Odejde Ronaldo z Juventusu?

Werner, Pogba, Mané. Média se předhánějí v senzacích, kteří slavní fotbalisté by mohli během léta změnit klub a kolik kdo za ně utratí peněz. V Itálii se teď vrátila do hry opravdová přestupová bomba. Ve hře je totiž odchod Cristina Ronalda z Juventusu. Není pochyb o tom, že by šlo o největší senzaci přestupového léta. Kam by mohla legendární značka CR7 zamířit?

Portugalský fotbalista přišel do Turína z Realu Madrid, teď to ale vypadá, že ho čeká další stěhování. „Prozatím jsou to jen pověsti a spekulace. Přicházejí ale z různých zdrojů a to mě nutí dávat pozor. Na konci sezony se to může stát,“ uvedl na sociálních sítích italský fotbalový novinář Pietro Balzano Prota. „Takhle jsem to slyšel. Ale zatím to není nic jistého. Uvidíme, jak to bude,“ zopakoval.

A hned se objevily „zaručené zprávy“, kam by se pětinásobný držitel prestižního Zlatého míče stěhoval. A adresy to jsou hodně zajímavé. Na prvním místě je zmiňován Manchester United. O návratu na Old Trafford se spekulovalo už ve chvíli, kdy byl ve hře odchod CR7 z Realu Madrid. Role pro Ronalda by byla jasná. Tahoun týmu, ve kterém by po jeho boku rostli talentovaní mladíci. Klub by se chtěl vrátit mezi absolutní špičku Premier League. Za Liverpoolem a Manchesterem City v posledních letech zaostával.

Ve hře může být i PSG. Důvodů je několik. Tým sice kraluje francouzské lize, jenže úspěch v Champions League mu stále schází. Kasa klubu je naditá, takže nebude problém případně uspokojit nároky CR7 ohledně odměny. Případné angažmá Ronalda by mohlo pomoci k odchodu i hvězdnému Neymarovi. Nebo by to Brazilce přimělo zůstat v PSG i dál?

Možný je podle médií i návrat do Bílého baletu. Real Madrid v sestavě s hvězdným Portugalcem posbíral řadu trofejí, bez něj už soukolí začalo skřípat. Proslýchá se, že pokud bude CR7 k mání, šetřit šéfové klubu nehodlají. Touha vyhrávat a ještě k tomu pokořit slavného rivala z Barcelony, to za nějaké finance stojí. Těšit by se mohli všichni fanoušci ve Španělsku. K vidění by znovu byly přímé souboje Ronaldo–Messi.

Poslední a asi nejméně pravděpodobnou variantou je odchod hráče do americké MLS. Jenže média připomínají silné vazby fotbalisty na značku Nike a také možnost nabídky další práce ve chvíli, kdy by Portugalec ukončil kariéru. Hovoří se o tom, že ideální zámořskou adresou by pro CR7 mohl být Inter Miami, jehož vlastníkem je ikona Manchesteru United David Beckham. Pokud u Ronalda budou na prvním místě obchodní aktivity a finanční zájem, pak se podle médií jeví odchod do USA jako nejlepší varianta.

Zbývá maličkost. Záleží na Ronaldovi, zda se v létě rozhodne z Juventusu opravdu odejít. Jasno bude během následujících týdnů či měsíců.