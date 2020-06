Brankář Karius je připravený být v Liverpoolu dvojkou

Nešťastník věří, že dostane šanci! Fanoušci Liverpoolu nejspíš nikdy nezapomenou, jak brankář Loris Karius pokaziil svými chybami předloni finále Ligy mistrů proti Realu Madrid a Reds museli překousnout porážku 1:3, teď se ale musí připravit na to, že se Němec hodlá prosadit znovu ve slavném anglickém klubu. Zpočátku je chlapík, který naposledy hostoval v tureckém Besiktasi Istanbul, připravený na to, že bude vykonávat v Liverpoolu pozici brankářské dvojky. Karius to řekl v rozhovoru pro server transfermarkt.de.