Vydra vítá restart Premier League, těší se na přítelkyni s dcerou a tvrdí: Dávat góly jsem nezapomněl

Premier League po 100 dnech znovu začne. Jak se na restart těšíte?

Nás se to týká až v pondělí na trávníku Manchesteru City, takže si musíme ještě počkat, ale zaplať pánbůh, že se fotbal znovu rozjede. Čekání byo nekonečné.

Nebudete kolegům z jiných týmů závidět, že už hrají?

Určitě ne, i když každý chce mít restart už za sebou. Nevíte totiž, co od něj čekat, ani co to s každým z nás udělá. Máme o pár dní víc k vyladění formy a můžeme se podívat v televizi na ostatní. Třeba večer hostí Citizens v dohrávce Arsenal. Naplno se soutěž rozjede 30. kolem v pátek, a uzavře ho náš pondělní duel na Etihad Stadium v Manchesteru. Hrát se bude skoro každý den, program je nahuštěný, ale na to jsme v Anglii zvyklí.

Jak jste nucenou pauzu trávil?

Měl jsem tady deset týdnů přítelkyni Šárku a dceru Vanesu, které bude koncem června půl roku. V té době se nesmělo trénovat, nebo jen individuálně. Byli jsme doma zavření. Jakmile to bylo možné, děvčata odjela do Česka. Vaneska musí na pravidelné lékařské prohlídky, takže momentálně válčím v Anglii sám. Brzy ale za mnou přiletí. Stýská se mi po nich.

Premier League začíná, vrací se vše do normálu?

No do normálu... První pozitivní vlaštovkou bylo umožnění přípravy v tréninkovém centru, postupně od pětičlenných skupinek až po společnou přípravu celého týmu. Určitě toho k normálu hodně chybí, třeba do centra pořád jezdíme auty, v tréninkovém oblečení, protože centrum jako takové, myslím třeba sprchy, je pořád zavřené. Odtrénujeme a musíme co nejrychleji areál opustit. Když nás chce protáhnout fyzioterapeut, musíme mít oba roušky a rukavice. To je zvláštní... Pořád to je ale lepší než nic.

Kam chodíte na záchod?

Máme k dispozici jednu toaletu, na níž jsou velice přísná hygienická opatření.

Měli jste možnost odehrát nějaké přípravné zápasy?

Není to klasické předsezonní přípravné období. Jde o to, získat zpět zápasovou praxi. Pro všechny týmy je ale situace stejná. Nejčastěji jsme hráli na devadesát minut mezi sebou. Klasické přípravné zápasy jsme stihli dva. Naposledy v sobotu generálku s Prestonem, v níž jsem dal gól. Před týdnem jsme hráli proti místnímu výběru, to jsem dal góly dva. V pauze jsem je dávat nezapomněl.

Jsou při zápasech nějaká přísná opatření?

Musíme projít tak zvanou červenou zónou, v ní nám změří teplotu, vezmeme si roušky a gumové rukavice, a jdeme do šaten. Normálně máme svoji a ve druhé jsou hosté. Abychom dodrželi rozestupy a pravidla, máme obě šatny my. Hosté se převlékají jinde. Ovšem i náš pobyt v šatnách je časově omezený. Převléct se a ven, všechno je přísně hlídané. Uvidíme, jak to bude do konce sezony a pak v té nové.

Říkal jste, že soupeři mají šatnu úplně jinde. V žákovských letech jsme se převlékali jako hosté v autobuse...

(směje se). To znám, a nemohu vyvrátit, že to tak je i tady (znovu se směje). Kde se převlékají, opravdu nevím. Na hřiště chodí každé mužstvo jiným vchodem. Všude jsou šipky, kam kdo může jít, aby některý z účastníků zápasu něco neporušil a nebyl malér.

Na začátku roku se vám herně i střelecky dařilo, dal jste dva ligové góly, ten do sítě Southamptonu byl dokonce vyhlášen Gólem měsíce února. Jak vidíte svoje šance na základní sestavu při restartu?

Těžko říct, kouč Sean Dyche zatím nic nenaznačil. V přípravných zápasech se mi ale dařilo, takže snad šanci dostanu. Před zastavením sezony jsem měl dobrou formu, rád bych na to období navázal herně i střelecky.

Hrajete v klidném středu tabulky. Jaké cíle si v této sezoně Burnley dává?

Tím prvním je záchrana. To máme skoro splněno. V Anglii se říká, že čtyřicet bodů na záchranu stačí. Nám k této hranici chybí jediný a máme na něj devět zápasů. Ale... Jsme v tabulce desátí a na příčky, zaručující účast v příštím ročníku Evropské ligy nám chybí šest bodů. To je lákavé. Těžko v tuto chvíli říct, jak moc to bude těžké. Nikdo pořádně neví, jak na tom kdo je, hrát se bude bez diváků a za přísných opatření. Je mnoho věcí, na které si budeme muset zvyknout. A kdo to zvládne dřív, bude na tom lépe.

Koronavirus obyčejný život hodně změnil. Jsou i v Anglii znát nějaká rozvolnění přísných opatření?

Roušky tady povinné nebyly a nejsou. U nás máme restaurace a velká nákupní střediska nadále zavřená. Přiznám se, že jsem zprávy moc nesledoval. Té hrůzy kolem bylo hodně. A ani teď zprávy moc nesleduji. Věnoval jsem se rodině a čekal na sms z klubu, co máme dělat.

Jste doma sám, takže si i vaříte?

Kdepak! Na to jsem líný. Dobře funguje rozvážková služba. Kousek ode mne je výborná italská restaurace, odkud mám jídlo. Prodávají ven. Až přijedou Šárka s Vaneskou, určitě mi přítelkyně zase něco dobrého uvaří jako vždy. Už se na obě moc těším.