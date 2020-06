Ukradený gól! Pozdvižení v nejprestižnější lize, po 9000 zápasech technika selhala

Gólman Aston Villy Örjan Nyland padá s míčem do boční sítě za čáru. Všem je zřejmé, že je to branka. Ale nebyla uznána.

„Společnost Hawk-Eye se omlouvá Premier League, Sheffieldu United a všem, kterých se tento incident týká," znělo nedlouho po zápase od firmy, která dosud bezproblémově obhospodařovala nejvyšší anglickou soutěž příslušnou technologií potvrzující, že míč celým objemem přešel brankovou čáru.

Selhání bylo v tomto případě zcela zřejmé. K momentu, který vyvolal rozruch a nekončící debaty, došlo ve 41. minutě. Brankář Aston Villy Örjan Nyland chytil centr, ale po srážce se spoluhráčem Keinanem Davisem s ním skončil v boční síti a hlavně - za brankovou čárou.

Gól, měly v tu chvíli jasno tisíce fandů u obrazovek. I agenturní fotografie ukazují, že míč je celým objemem za čárou.

I rozhodčí Michael Oliver podle toho, co viděl, byl nakloněn myšlence, že míč asi byl v bráně. Ale neuznal ho. A ukazoval přitom na své hodinky, které mu nesignalizovaly, že balon je vskutku celým objemem za čárou. Technologii bezmezně věřil. Nic jiného mu asi nezbývalo. Přesvědčoval i zvědavého Olivera Norwooda z United, dokonce ho též nechal nahlédnout na display.

Kde se v dosud precizně pracujícím systému stala chyba? Proč ani sedm kamer snímajících branku a okolí nedokázalo situaci vyhodnotit jako gólovou? Podle sdělení firmy žádná neměla zcela jasný výhled a v kombinaci pohledů nebyla technologie jasné určit, že jde o gól.

„Sedm kamer umístěných v tribunách kolem brankové oblasti bylo blokováno gólmanem, bránícím hráčem a brankou. Ve více než 9000 zápasech, kdy byl v provozu systém technologie Hawk-Eye Goal Line Technology, k takové situaci nedošlo," stojí v prohlášení společnosti zveřejněném na síti.

Systém byl podle ní před začátkem zápasu testován a prokazatelně fungoval v souladu s pravidly, což potvrdili všichni příslušní činovníci.

Nezasáhl ani videorozhodčí, systém VAR. „Je schopen kontrolovat gólové situace, nicméně vzhledem k tomu, že sudí na hřišti neobdrželi žádný signál, tak videorozhodčí z povahy své činnosti v tomto případě nezasahoval," stojí v prohlášení VAR k dané záležitosti.

Nabízí se ještě jedno čistě teoretické vysvětlení, proč by technologie nemusela ukázat, že jde o dosažení branky. Pokud by se míč v rukou gólmana zezadu stále dotýkal brankové tyče (ovšem pouze v prostoru mezi háčky na uchycení sítě), mohla by to vyhodnotit jako stav, že je stále v kontaktu s čárou, a tudíž není gól. Ale zastaveným televizním záběrem lze něco takového vcelku snadno vyvrátit.

Výsledek je nezvratný. Aston Villa nakonec jistě uvítala bod v boji o záchranu, šestý Sheffield ztratil v boji o Ligu mistrů. „Nevím, jestli se smát nebo plakat. Dojem všech v rozhodující chvíli - jak obou mužstev, tak realizačních týmů - byl ten, že míč překročil čáru. A když jsem mluvil s rozhodčím, řekl mi, že má také pocit, že to bylo v bráně. Ale že musí spoléhat na techniku," uvedl kouč United Chris Wilder s tím, že podobné rozhodnutí by bylo přijatelné kdesi v parku v pošmourném nedělním odpoledni. Ale v prestižní soutěži v zemi, která je hrdou kolébkou fotbalu a která víceméně určuje i fotbalová pravidla a zavádění technologií? "Poprvé za 9000 zápasů? To je docela těžké přijmout," dodal trenér.