Tottenham - West Ham 2:0 Nešťastník Souček. Dal si vlastní gól a West Ham prohrál derby

Český fotbalista Tomáš Souček je pořádný smolař. V londýnském derby hraném v rámci 31. kola Premier League se záložník West Hamu trefil do vlastní sítě. Kladiváři pak prohráli s Tottenhamem 0:2, když tři body pro favorita jistil v závěru Kane. West je po porážce na sedmnáctém místě aktuální tabulky, od sestupové příčky jej dělí jen lepší skóre.

Nešťastný moment pro Tomáše Součka (na zemi). Od českého fotbalisty se po rohovém kopu odrazil míč do branky West Hamu a Tottenham šel v derby do vedení.

Do přestávky v londýnské derby branka nepadla. Radost Tottenhamu vzal systém VAR, který odhalil při gólové situaci postavení mimo hru. Po přestávce ale přece jenom favorit vedení urval. Po rohovém kopu trefil míč nešťastně do nohy českého hráče a odrazil se do sítě Kladivářů. Souček tak vstřelil na Ostrovech první gól, radost z něj mít ale nebude, protože byl vlastní.

Osm minut před koncem se ještě trefil poprvé v tomto kalendářním roce uzdravený Kane a Tottenham bere tři body. Kladiváři si ještě více zkomplikovali boj o záchranu v Premier League, na první nesestupové pozici jsou jen díky lepšímu skóre před osmnáctým Bournemouthem.

Fotbalisté Tottenhamu slaví v derby s West Hamem po vlastním gólu Tomáše Součka.

Julian Finney, Reuters

Leicester bral před pár dny na hřišti zachraňujícího se Watfordu (1:1), teď Lišky nevyhrály ani na domácí půdě, když brali bod v duelu s Brightonem (0:0). Hrdinou domácích byl gólman Kasper Schmeichel, který zlikvidoval v první půli penaltu Neala Maupaye. Ten sice vypálil pravačkou k tyči, ale gólman ránu kryl.

Domácí se dožadovali pokutového kopu v úplném závěru za ruku, ale rozhodčí ji neodpískal a verdikt potvrdil i jeho kolega u videa. Leicester stále bezpečně drží pozici znamenající účast v Lize mistrů, na pátý Manchester United má devítibodový náskok. Brighton je na 15. místě neúplné tabulky šest bodů od sestupového pásma.