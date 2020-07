Leeds nechce koupit útočníka Lipska, jak mu stanoví opce

U soudu může podle magazínu Kicker skončit spor Lipska a Leedsu United o budoucnost francouzského útočníka Jeana-Kevina Augustina. Anglický celek míří za postupem do Premier League a podle lednové dohody obou klubů by měl proměnit půlroční hostování třiadvacetiletého fotbalisty v přestup za 21 milionů eur (560 milionů korun). Augustin však za Leeds nastoupil pouze ve třech zápasech druhé ligy jako náhradník a klub nemá o jeho služby zájem.

Augustin přišel do Lipska před třemi roky z Paris Saint-Germain za 16 milionů eur a podepsal smlouvu na pět let. Za německý tým odehrál dvě sezony, během kterých dal ve 42 bundesligových zápasech 12 gólů. Loni v létě odešel na roční hostování do Monaka, které však bylo ukončeno už po podzimu. Očekávání pak nenaplnil ani v Leedsu.

V Lipsku je na hostování český útočník Patrik Schick z AS Řím. V německé lize mu pomohl deseti góly k třetímu místu a čeká ho ještě závěr Ligy mistrů. Klub má zájem o jeho setrvání, ale nechce za jeho přestup zaplatit původně stanovených 29 milionů eur.