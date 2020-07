Aurier dva dny po tragické smrti bratra pomohl Tottenhamu k výhře

Fotbalový obránce Tottenhamu Serge Aurier pomohl ve středu v anglické lize k vítězství 3:1 nad Newcastlem jen dva dny poté, co tragicky zemřel jeho mladší bratr. Christopher Aurier byl v pondělí nad ránem zastřelen před nočním klubem na předměstí Toulouse. Sedmadvacetiletý reprezentant Pobřeží slonoviny se rozhodl hrát, i když mu klub nabídl, aby si vzal volno a odletěl do Francie.

"Je to mimořádně silná osobnost. Každý člověk je jiný a on chtěl hrát," řekl po zápase trenér Tottenhamu José Mourinho.

Portugalský kouč připomněl, že se sám ocitl v podobné situaci v roce 1997, kdy mu zemřela v 37 letech sestra. "Za pár dnů mě čekal zápas a já tam chtěl být. Věděl jsem, že by to chtěla i ona. Myslím, že Serge to cítil stejně," prohlásil Mourinho.

Naznačil, že ve zbytku sezony by tým mohl hrát bez Auriera. "Teď jede za mámou do Francie, aby byl se svou rodinou. Když se rozhodne vynechat zbytek sezony, budeme to respektovat," uvedl trenér Tottenhamu, který ve zbylých dvou kolech anglické ligy bude bojovat o účast v Evropské lize.