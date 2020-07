Anglie řeší skandál. Vyvolal Součkův gól rvačku v týmu soupeře?

Šarvátka se měla údajně strhnout v šatně po prvním poločase, který West Ham i díky gólu Tomáše Součka vyhrál 3:0. "Chtěl bych upozornit, že o přestávce žádná bitka neproběhla. Je rok 2020, tohle už neděláme. Se všemi kamerami a věcmi okolo by se něco z toho dostalo ven, kdyby to byla pravda," řekl Deeney v rozhovoru s televizí beIN Sports.

"Trenér na nikoho nevztáhl ruku. Byl jenom frustrovaný a mluvil s námi od plic. Ale nikdo se nepral, nikdo nedostal ránu, nikdo dokonce nikoho ani nepolechtal," doplnil dvaatřicetiletý útočník.

Pearsonovo nedělní odvolání ho zaskočilo. "Je to pochopitelně zvláštní, nečekali jsme to. Myslím, že ve fotbale se dostanete do bodu, kdy vás už nic nepřekvapí, ale tohle mě určitě dostalo," přiznal Deeney.

Kouč Nigel Pearson během duelu s West Hamem.

Mike Egerton, ČTK/AP

Sedmnáctý Watford má v tabulce Premier League tříbodový náskok na sestupové pásmo. V závěrečných dvou ligových zápasech s Manchesterem City a Arsenalem mužstvo povedou jako dočasní kouči Hayden Mullins a Graham Stack.

"Četl jsem i to, že sestavu mám vybírat já. Takže jsem patrně hrající trenér. To je nesmysl. Ještě něco, co jsem přehlédl? Musíme respektovat rozhodnutí vedení a poskytnout maximální podporu dobrým lidem Haydenovi a Stackymu," prohlásil Deeney.