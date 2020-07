Slavný kanonýr pod palbou nadávek. Smál se vtipu soupeře, pak zavinil gól

Pusu měl od ucha k uchu. Kapitán Arsenalu pořádně naštval fanoušky tím, že se smál na celé kolo, když mu soupeř před rozehráním rohového kopu něco vyprávěl v pokutovém území. Následně totiž Tyrona Mingse neuhlídal a ten měl velký podíl na akci, z níž Aston Villa vstřelila jediný gól utkání.

Příznivci Arsenalu kvůli tomu zuří, fandové rivalů se pro změnu slavnému londýnskému klubu posmívají. „Takhle by nepropadl ani hráč týmu do sedmi let," rýpl si do Aubameyanga jeden z diskutujících na internetu. „Od našeho kapitána to byl pořádná trapas," dodal další a chování útočníka označil za neprofesionální.

Chybu pak nenechali bez povšimnutí ani fanoušci nesmiřitelného rivala - Tottenhamu. „Už jsem to řekl a řeknu to znovu. Tohle je prostě trapné."