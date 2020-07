Český rekord potvrzen! Souček přestoupil do West Hamu a podepsal čtyřletý kontrakt

Souček se stal nejdražším hráčem, který kdy přestoupil z české ligy do zahraničí. Pětadvacetiletý středopolař nejprve v londýnském celku od zimy půl roku hostoval za zhruba 113 milionů korun, dalších více než 400 milionů pak českému mistrovi vynese nynější přestup. Uplatnění opce bylo díky záchraně West Hamu v Premier League automatické.

Český záložník se od samého začátku zařadil do základní sestavy Kladivářů, ze které ho na přelomu února a března vyřadilo jen svalové zranění ze zápasu v Liverpoolu. Poté, co se Premier League znovu rozjela po koronavirové přestávce, se stal jedním z klíčových hráčů týmu. Nevynechal jedinou minutu, vstřelil tři branky, a i díky jeho výkonům prohrál West Ham jediný z posledních šesti zápasů a udržel se v nejvyšší soutěži.

Stejně jako v Praze, i v Londýně se rychle stal oblíbencem fanoušků a trenér David Moyes jeho spolu s Jarrodem Bowenem označil za posily, díky kterým zůstal West Ham v Premier League.

Záchrana dvě kola před koncem

„S prvním půlrokem jsem spokojený. Hodně se mluví o tom, že lednové přestupy nejsou zrovna jednoduché, a navíc jsem šel do týmu, který bojoval o záchranu. Jsem rád, že jsme to s klukama zvládli dokonce dvě kola před koncem, měli jsme klid a byli zachránění. Jsem rád, že jsem mohl přispět svými výkony a uspěl tu. Dává to mně i týmu sílu do dalších let, myslím si, že si zasloužíme být na lepší příčce, než jsme nyní," říká Tomáš Souček pro slávistický web.

Po červenobílých barvách se mu ale bude stýskat. „Pocity jsou trochu smíšené, opouštím Slavii, ve které jsem fotbalově vyrostl a prožil celou svou profesionální kariéru. Ale přestupuji do týmu v Premier League, do soutěže snů. Takže hrozně smutnou zprávu, že odcházím ze Slavie, vyvažuje krásná, že se podařilo zachránit West Ham a udržet se v Premier League. Cítím v sobě, že to je dobrá volba, posun vpřed. Těším se na další roky, Slavii budu podporovat vždy, i když nebudu oblékat její dres," ujišťuje odchovanec Slavie.