Klopp ovládl anketu o nejlepšího trenéra v anglickém fotbale

"Ze zisku této nádherné trofeje jsem naprosto nadšený. Vážně je to skvělé. Podíval jsem se na předchozí vítěze, mezi nimiž je spousta velkých liverpoolských jmen. Bill Shankly, Bob Paisley, Joe Fagan, Kenny Dalglish, jehož jméno je snad po celé trofeji, a Brendan Rodgers," řekl pro klubovou televizi třiapadesátiletý Klopp s trofejí v ruce.

V proslovu nezapomněl zmínit ani Fergusona, po němž je cena pojmenována. "Vím, že to není úplně vhodné, protože jsem trenérem Liverpoolu, ale obdivuju ho. Byl to první britský trenér, kterého jsem potkal, snídali jsme spolu. Bylo to dávno a nejsem si jistý, jestli si to stále pamatuje. Já si to budu pamatovat navždycky, protože v tu chvíli jsem si připadal, jako kdybych potkal papeže," prohlásil rodák ze Stuttgartu, jehož celek nasbíral ve vítězné sezoně 99 bodů a před druhým Manchesterem City měl náskok 18 bodů.

Dejan Lovren (vlevo) a Mohamed Salah při liverpoolských oslavách titulu.

Phil Noble, Reuters

"Bylo to naprosto úžasné a od první vteřiny jsme si opravdu sedli. Tehdy bych si nikdy nepomyslel, že jednoho dne budu držet trofej, která nese jeho jméno. Musím poděkovat spoustě lidí. Říká se to jednoduše a někdy mám pocit, že to musíme říkat, ale v mém případě je to snadné. Jsem tady jménem svých koučů," uvedl Klopp, který s Reds v minulém roce vyhrál Ligu mistrů, Superpohár UEFA a klubové mistrovství světa.

Jméno vítěze oznámil na Sky Sports sám Ferguson. "Fantastické, Jürgene. Naprosto sis to zasloužil, výkonnostní úroveň tvého týmu byla mimořádná. Tvá osobnost se nese napříč celým klubem. Byl to úžasný výkon. Odpouštím ti, že jsi mě vzbudil v půl čtvrté ráno, abys mi řekl, že jste vyhráli ligu," prohlásil osmasedmdesátiletý Skot.

Klopp v anketě LMA předčil loňského vítěze Chrise Wildera ze Sheffieldu United, Garetha Ainswortha z Wycombu a Marcela Bielsu z Leedsu.