Saúdskoarabské konsorcium fotbalový Newcastle nekoupí

Majitel klubu Mike Ashley byl už se zájemci ze Saúdské Arábie domluvený, dohodu ale muselo ještě posvětit vedení Premier League po kontrole bezúhonnosti nových vlastníků. Prověrka se však protahovala a zástupcům konsorcia podle serveru BBC došla trpělivost.

Saúdskoarabská strana jako důvod uvedla nejistotou světového trhu, kvůli které by se jí už investice do klubu nevyplatila. Dalším důvodem byl i nejasný osud nového ročníku. "Jak už to v takových případech bývá, největším nepřítelem obchodu byl čas. Zejména v době velkých problémů, jakým je i covid-19," uvedlo konsorcium v prohlášení.