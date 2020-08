Souček chodil kolem horké kaše, ale už je to hotové

Děkujeme všem, kdo nás podporoval v našem svobodném životě a věříme, že nyní v našem manželství budete nadále pokračovat 😍💃🕺

Řekli jsme si ANO!!



Thank you all those who supported us in our free life and we believe that you will now continue our marriage 😍💃🕺We said YES!! pic.twitter.com/3bgP3NR49x