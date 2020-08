Sancho Manchester United neposílí, zůstane v Dortmundu

Fotbalista Jadon Sancho bude i nadále působit v Dortmundu, s nímž prodloužil smlouvu do roku 2023. Novinářům to řekl sportovní ředitel Borussie Michael Zorc. Ukončil tak spekulace, podle nichž měl dvacetiletý anglický reprezentant přestoupit do Manchesteru United.