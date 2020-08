Manchester City postaví před stadionem Davidu Silvovi sochu

Čtyřiatřicetiletý Silva přestoupil do City před deseti lety z Valencie a v současném kádru je jediným pamětníkem všech úspěchů, kterých manchesterský celek dosáhl po příchodu bohatých majitelů z Abú Zabí v roce 2011. S klubem se mistr světa a dvojnásobný evropský šampion rozloučil ve středu po vyřazení ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Lyonem.

"David Silva byl tichý vůdce, který nenápadně inspiroval všechny okolo, ať už to byli nejmladší hráči z naší akademie nebo hráči v prvním týmu," uvedl šéf klubu Chaldún Al Mubarak. "Změnil náš klub, zapsal se do jeho historie i do historie celé Premier League," dodal.

Silva získal s City čtyři mistrovské tituly, přidal pět triumfů v Ligovém, dva v Anglickém poháru a také tři vítězství v Superpoháru. Jeho socha bude odhalena příští rok spolu se sochou bývalého kapitána manchesterského celku stopera Vincenta Kompanyho.